Atlético-MG descarta compra, e 'fico' de Alonso depende de clube russo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em dezembro de 2021 o Atlético-MG recebeu 8,2 milhões de dólares (R$ 45,7 milhões) pela venda de Junior Alonso, ao Krasnodar, da Rússia, como descrito no balanço financeiro do clube. Por causa da guerra entre a Rússia e o Ucrânia, o paraguaio retornou à Cidade do Galo, por empréstimo. Para 2023, a diretoria alvinegra descarta qualquer possibilidade de comprar Junior Alonso novamente.

No entanto, por mais que seja improvável, o Atlético não trata a situação como encerrada. Como a Rússia segue em guerra com a Ucrânia, o Galo tem o interesse de contar com o zagueiro por mais um período de empréstimo. Por outro lado, a situação não é simples, já que o Krasnodar gastou uma boa quantia para comprar o jogador que também atua pela seleção do Paraguai.

"Eu venho falando com o representante do Junior, porque não é uma situação simples. Querer ficar com o Junior? Por óbvio. É um jogador que conhece o clube. Sei que a torcida gosta muito dele, mas não é uma situação simples. Estou falando com o agente dele e com o próprio Junior para ver se nós temos alguma chance de ampliar o vínculo dele por, no mínimo, seis meses", disse Rodrigo Caetano.

Para contar com Alonso em 2022, o Atlético pagou cerca de R$ 1 milhão ao Krasnador. Em quase três temporadas na Cidade do Galo, o paraguaio disputou 132 partidas e marcou dois gols. Foram seis títulos conquistados, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021.