Jogo no Chile é paralisado após sinalizador atingir juiz e fotógrafos

O cenário caótico ganhou força, e alguns objetos acertaram o quarto árbitro Diego Flores, que sentiu traumas no ouvido. Fotógrafos, jogadores e até membros da comissão técnica das equipes também estavam no meio da confusão.

Ainda no 1° tempo, bombas e sinalizadores foram lançados a campo a partir do setor onde estavam torcedores organizados da Universidad Chile.

