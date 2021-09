Jogo entre Brasil x Argentina é encerrado após ser interrompido pela Anvisa

O jogo entre o Brasil e a Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, que teve início na tarde deste domingo (5), foi encerrado de vez após ser interrompido pela Anvisa e Polícia Federal.

A decisão ocorre após 4 jogadores argentinos prestarem declarações sanitárias falsas no formulário ao entrar no Brasil, não informando que estiveram no Reino Unido, onde o contágio da variante Delta, da Covid-19, está alto, descumprindo assim as regras das autoridades brasileiras de combate à pandemia.

Mais cedo, a Anvisa havia comunicado que considera que a situação traz “risco sanitário grave” e notificou a Polícia Federal "a fim de que as providências no âmbito da autoridade policial sejam adotadas imediatamente." No entanto, ao serem comunicadas, a Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contactaram com o Governo Federal para administrar a situação, e interferiram para garantir que os quatro jogadores ameaçados de deportação jogassem mesmo assim.

Com as medidas sanitárias sendo claramente descumpridas, a Anvisa decidiu entrar em campo junto à Polícia Federal, para interromper a partida e fazer valer a decisão das autoridades competentes.