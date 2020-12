Jogo com Athletico-PR vira crucial para planos de Sampaoli no Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O empate em casa contra o Internacional, no último domingo (6), não foi um bom resultado para o Atlético-MG, que agora sai para dois compromissos longe de Belo Horizonte: contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, sábado (12), e diante do líder São Paulo, no Morumbi, dia no dia 16. Ambas as partidas são tratadas como decisões dentro do clube, já que um simples tropeço pode colocar em risco os anseios da temporada.

O tropeço atleticano diante do Colorado permitiu que o Tricolor paulista, ao vencer o Sport por 1 a 0, abrisse quatro pontos de vantagem do Galo. Diferença que pode aumentar mais amanhã (9) e chegar a sete pontos, isso, claro, se a equipe de Fernando Diniz vencer o Botafogo, em seus domínios, às 21h30, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogos fora de casa são tratados com cautela no Atlético-MG por um fator bem específico: fora do Mineirão, o time dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli tem apenas a décima campanha no Brasileiro. Foram 13 pontos conquistados em 11 jogos, o que representa aproveitamento baixo, 33,3%. Número bem aquém quando o comparativo é feito com o desempenho em casa, onde é o melhor entre os 20 participantes (90,1%).

"Temos que seguir de cabeça erguida. São 14 partidas, ou 42 pontos. Há muito para lutar ainda. Sabíamos que poderíamos passar por isso, porque o São Paulo tinha partidas a menos. O São Paulo pode ganhar ou não a partida que vai jogar no meio de semana agora. Quanto à nossa parte, é trabalhar e melhorar para seguir lutando pela ponta do torneio. São 14 rodadas, e o mínimo que podemos fazer é seguir com a cabeça erguida, trabalhar em dobro e pensar em tudo que vem adiante", comentou o zagueiro paraguaio Junior Alonso.

Por essa possibilidade de o São Paulo se isolar ainda mais na ponta é que a estatística já começa a ficar mais cruel contra o Galo. O Departamento de Matemática da UFMG apontava 21,2% de chance de título para a equipe de Sampaoli até a última rodada. No entanto, pela combinação de resultados e situação atual de tabela, esse número caiu pela metade e agora está em 10,6%. Em contrapartida, o São Paulo viu sua possibilidade de levantar o caneco aumentar para quase 57%.

Os matemáticos da UFMG apontam ainda que o campeão Brasileiro deve atingir algo em torno de 76 pontos. Para somar exatamente essa pontuação, o Atlético-MG precisa de 33 pontos dos 42 que ainda tem em disputa (14 jogos). Ou seja, será necessário que o time preto e branco some 78,57% de aproveitamento — 11 vitórias.

Para não permitir uma disparada do Tricolor será preciso que o Galo encare o Athletico-PR com bastante seriedade. "Temos uma semana para trabalhar e corrigir os erros. Temos a obrigação de ganhar para seguir na luta do torneio e não perder de vista o líder, que é o São Paulo", comentou Alonso, que cumpriu suspensão contra o Inter, e agora poderá retornar contra o Furacão.