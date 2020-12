Cristiano Ronaldo faz dois, e Juventus derrota Barcelona de Messi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Juventus, de Cristiano Ronaldo, levou a melhor sobre o Barcelona, de Messi, na noite desta terça-feira (8). O português marcou dois gols de pênalti, e o time italiano triunfou por 3 a 0, no Camp Nou, em Barcelona, em jogo válido pela Champions League.

O confronto fechou a participação das duas equipes no Grupo G da principal competição europeia. Cada uma delas terminou a etapa com 15 pontos e avançou às oitavas de final, cujo chaveamento será definido por sorteio.

Fora de casa, a Juventus se impôs e devolveu com sobra a derrota por 2 a 0 que havia sofrido em Turim -na ocasião, sem Cristiano, por teste positivo para Covid-19. Assim, por ter levado a melhor no confronto direto, foi ao mata-mata em primeiro lugar do grupo, o que lhe dá a vantagem de enfrentar algum time classificado em segundo.

O placar foi aberto logo aos 13 minutos, em pênalti sofrido pelo português e cobrado por ele mesmo, no meio do gol. Não muito tempo depois, aos 20, a vantagem foi ampliada em bonita jogada com participação de Cuadrado. McKennie recebeu o cruzamento e marcou de voleio.

Os donos da casa tentaram reagir após o intervalo, mas viram suas chances praticamente acabarem em mais um pênalti, por toque de mão de Lenglet. Cristiano Ronaldo fez a batida no canto direito de Ter Stegen, aos sete minutos da etapa final, e definiu mais uma dura derrota do Barcelona.

Os jogos desta quinta determinaram a classificação de mais dois times. No Grupo H, o Leipzig derrotou o Manchester United e ficou com uma das vagas.

No Grupo F, a Lazio empatou por 2 a 2 com o Brugge e avançou em segundo lugar. A liderança ficou com o Borussia Dortmund, que bateu o Zenit, de virada, por 2 a 1.

Confira os resultados do dia:

Lazio 2x2 Brugge

Zenit 1x2 Borussia Dortmund

Barcelona 0x3 Juventusd

Chelsea 1x1 Krasnodar

Dynamo de Kiev 1x0 Ferencvaros

Leipzig 3x2 Manchester United

Rennes 1x3 Sevilla