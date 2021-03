Jogando em casa, o Mirassol marca no fim e vence o Inter de Limeira pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Inter de Limeira neste domingo (14), jogando em casa, com um gol marcado no final do segundo tempo. O atacante Rafinha, que entrou na volta do primeiro tempo, recebeu um cruzamento de Vinícius aos 47 minutos, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Antes, o VAR anulou um gol da equipe da cidade de Mirassol feito por Rafael Pin, aos 39 minutos. O Inter tentou reverter o placar, mas não teve sucesso. Com a vitória, o Mirassol chega a oito pontos na tabela e lidera o Grupo D, a frente do Guarani e do Santos, além de continuar invicto no Paulista. Parado na terceira colocação do Grupo A, o Inter continua com três pontos. Agora, as equipes esperam a reunião do FPF (Federação Paulista de Futebol) desta segunda-feira (15). A instituição tenta reverter a paralisação do Campeonato Paulista por causa da crise da pandemia que atinge o Estado de São Paulo.