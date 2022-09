Jogador tenta sair na mão com torcedor após ser expulso de jogo

Além da expulsão de Melazzi, o confronto ainda contou com outras quatro expulsões, totalizando três pelo lado do Rampla Juniors e duas para o Sud América.

Dentro das quatro linhas, o Rampla Juniors acabou sendo derrotado pelo Sud América, por 2 a 1, resultado que deixou a equipe na 7ª colocação, fora da zona de classificação para a fase de mata-mata, que dá uma vaga na elite do futebol uruguaio. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto, enquanto as equipes que ficam entre 3° e 6° disputam um playoff para definir o último classificado.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A partida entre Sud América e Rampla Juniors pela segunda divisão do Campeonato Uruguaio no último domingo (11) ficou marcada por uma cena inusitada. Após ser expulso de campo, Leonardo Melazzi, jogador do Rampla, tentou 'sair na mão' com um torcedor.

