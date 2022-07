Jogador Renan, do Bragantino, é preso por atropelar e matar motociclista em acidente

O Palmeiras informou que está em contato com o Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima. Já o Bragantino informou que se solidariza com a família da vítima e que acompanha o caso.

O zagueiro percorria a rodovia Alkindar Monteiro Junqueira no início da manhã quando colidiu com um motociclista que não resistiu aos ferimentos graves.

O jogador Renan Silva, do Bragantino, foi preso nesta sexta-feira (22), após atropelar e matar um motociclista em um acidente, em Bragança Paulista, nesta sexta-feira (22). A Polícia Civil indiciou o craque por homicídio culposo por não estar com habilitação e por dirigir alcoolizado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.