Jogador leva soco e chute de torcedores em comemoração no Chile

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Curicó Unido está prestes a fazer história no Chile. O time é o segundo colocado do campeonato nacional a três rodadas do fim e se aproxima de uma vaga inédita na Libertadores. Depois do 1 a 1 com o Colo-Colo neste domingo (9), a torcida preparou uma festa no retorno a Curicó para celebrar o momento da equipe, mas a comemoração acabou em violência.

Durante a recepção ao elenco, torcedores subiram no teto do ônibus do clube e agrediram Bayron Oyarzo. O atacante teve o casaco arrancado à força e, ao se negar a entregar mais peças, foi agredido com soco e chute.

Tentando se defender dos golpes, Oyarzo logo voltou para dentro do ônibus e escapou de novas agressões.

O Curicó Unido se manifestou após as agressões. O clube disse que já identificou os homens e que tomará as medidas legais para punir os agressores.

"O Provincial Sports Club Curicó Unido lamenta e repudia a agressão sofrida pelo nosso elenco e principalmente contra Bayron Oyarzo, que foi agredido por criminosos, já identificados, na recepção do nosso elenco em Curicó, após o empate contra o Colo-Colo. Nosso clube iniciará as ações legais correspondentes. Faremos todos os esforços como clube para que eles nunca mais entrem em um estádio", afirmou o clube, por meio de nota.

"Lamentamos que este incidente isolado estrague uma bela recepção organizada por nossos torcedores, após o valioso empate na visita ao Colo-Colo", seguiu o comunicado.

O Curicó Unido empatou com o líder Colo-Colo na 27ª rodada do Campeonato Chileno e chegou a 47 pontos. O torneio nacional, que tem 30 rodadas, garante vaga direta na Libertadores ao campeão e ao vice. O terceiro colocado vai para a fase prévia da competição.

O Audax Italiano, que ainda tem quatro jogos em disputa, soma 40 pontos e precisa tirar a diferença de sete para impedir uma inédita classificação do modesto Curicó Unido à Libertadores. Na terceira colocação, aparece o Nublense, com 45 pontos. Já o Colo-Colo lidera de forma isolada com 56.