Donos do PSG compram mais de 20% do Braga, de Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (10), o grupo investidor dono do Paris Saint-Germain adquiriu 21,67% do Sporting Clube Braga, time de Portugal que está atualmente na terceira colocação da primeira divisão do campeonato nacional.

A Qatar Sports Investments afirmou em comunicado a compra da equipe.

"A Qatar Sports Investments (QSI), grupo de investimento por trás de algumas das principais marcas e negócios desportivos a nível mundial, anunciou a assinatura de um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS, SA relativo à aquisição pela QSI de 21,67% do capital social do Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD (SC Braga), um dos principais clubes de futebol em Portugal".

O presidente do PSG e CEO do grupo, Nasser Al-Khelaifi elogiou o clube português e sua história.

"A Qatar Sports Investments se orgulha de investir em empresas e marcas desportivas líderes em todo o mundo, permitindo-lhes atingir todo o seu potencial. Portugal é um país fundado no futebol, com alguns dos fãs mais apaixonados e um dos melhores sistemas de formação do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar, com uma história impecável, uma enorme ambição e uma reputação de excelência dentro e fora do gramado", disse ele.

O Paris Saint-Germain foi comprado pela Qatar Sports Investments em 2011 e é o responsável pela ascensão do clube.

O Braga nunca chegou ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Português, mas conquistou a Copa de Portugal três vezes, e duas vezes a Copa da Liga Portuguesa.