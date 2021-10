Jogador é expulso após levar cabeçada e ficar com nariz sangrando

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O meio-campista Sebastián Rodriguez, do Emelec, foi expulso de campo pelo árbitro Álex Cajas após levar uma cabeçada de Gabriel Achilier, do Orense, em partida válida pelo Campeonato Equatoriano na noite da sexta-feira (15).

Na metade do segundo tempo, o jogador cometeu falta e saiu em direção ao árbitro para protestar pela cobrança. Depois de muita discussão, o defensor rival o acertou com uma cabeçada que deixou seu nariz sangrando. A imagem foi capturada pela emissora local e gerou revolta de alguns torcedores.

O juiz tirou um cartão vermelho e mostrou aos dois brigões. A expulsão é justificada para o equatoriano, mas questionável para Sebastián, que ainda tenta entender os motivos, assim como todos os torcedores presentes no estádio.

O motivo da expulsão de Rodríguez, no entanto, deve ser revelado no relatório do árbitro, que ainda não foi divulgado segundo informações do jornal Clarin. O documento, segundo o veículo, pode indicar algum comportamento violento do jogador em relação ao capitão do Orense.

A possível resposta para a expulsão está em como Rodríguez repreendeu o árbitro Álex Cajas após o lance da marcação da falta em questão, repreendendo-o e também repreendendo-o por um possível gol não marcado, segundo a imprensa local.

Apesar da confusão, o Emelec conseguiu vencer o Orense pelo placar de 1 a 0 com gol de Alexiz Zapata, aos 84 do segundo tempo, quando ambas as equipes possuíam apenas 10 jogadores em cada lado.