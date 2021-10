Empresário garante que salários no Cruzeiro serão pagos na próxima semana

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - A crise no Cruzeiro, que atualmente tem como cenário a greve dos atletas da equipe principal, ganhou novo capítulo neste sábado (16). Num áudio que circula pelas pelas redes sociais, o empresário Régis Campos, da construtora Emccamp, garante que os salários de funcionários e atletas serão colocados em dia e que a saída de Sérgio Santos Rodrigues não é cogitada.

"Não existe, em hipótese nenhuma, esse negócio de arrumar R$ 10 milhões, R$ 3 milhões, R$ 9 milhões, o que for, condicionando a saída do Serginho [Sérgio Santos Rodrigues]. Não existe essa possibilidade. Nunca foi cogitada essa possibilidade e o Serginho não pode sair. Ninguém vai pegar o Cruzeiro quebrado do que jeito que está e assumir aquilo lá. Se um outro cara entrar lá agora, essa SAF [Sociedade Anônima do Futebol] não sai, nada anda, nada vai resolver", destacou.

Ainda no áudio, Campos detalha os valores em atraso e afirma que na próxima semana haverá o pagamento; ele é um dos responsáveis por conduzi o processo de transição da Raposa para SAF (clube-empresa).

"Nós vamos dar um jeito, e vai chegar até o final do ano, porque, a partir de dezembro, a SAF está funcionando, os jogadores passam para lá e é fácil de ter dinheiro. Não tem problema, está tudo sendo solucionado. Não existe nenhuma condicionante do Serginho, não. O que ele falou é que precisa realmente, de atrasados, de R$ 9 milhões, contando tudo. Mas vai pagar os funcionários na semana que vem, os da Toca 1 e da Toca 2. Vai pagar a folha dos jogadores também. Tudo vai resolver", finalizou.

Greve

Sem treinar desde quinta-feira (14), os jogadores do elenco principal do Cruzeiro devem retornar às atividades na segunda-feira (18), mesmo sem a garantia de que as cobranças serão atendidas. O time volta a campo na sexta-feira e encara o Avaí, em Florianópolis.