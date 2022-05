Jogador do RB Bragantino cruza campo de joelhos e chora após superar lesão

O jogador de 25 anos rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em agosto do ano passado, em um jogo da Copa Sul-Americana, contra o Rosário Central.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Raul, do Red Bull Bragantino, atravessou o campo de joelhos e chorou bastante após o empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, na quarta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.