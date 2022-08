Jogador do Atlético de Madrid bate-boca e vai para cima da torcida

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A derrota do Atlético de Madrid para o Villarreal , por 2 a 0, no último domingo (21), irritou os torcedores do clube. Após o apito final, um grupo permaneceu nas arquibancadas enquanto atletas reservas faziam uma espécie de treinamento no campo. Diante dos xingamentos, Mario Hermoso, zagueiro da equipe, se irritou e partiu em direção à arquibancada para bater boca com os críticos.

O jogador precisou ser contido por seguranças da equipe, pela polícia e até mesmo por Juanfran, ex-jogador do São Paulo e que hoje é comentarista na Espanha. De acordo com a imprensa local, a irritação do atleta se deu após insultos serem direcionados a ele e objetos serem arremessados no campo.

Após o acontecido, o Atlético de Madrid se manifestou e disse que está apurando o caso com o propósito de descobrir quem foi o torcedor que insultou Hermoso. O clube planeja aplicar uma sanção prevista no seu regime disciplinar.

Com dois jogos disputados no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação, com três pontos. A equipe comandada por Diego Simeone venceu o Getafe, por 3 a 0, na estreia, mas acabou sendo derrotada para o Villarreal em seu debute em casa na temporada.