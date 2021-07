Jogador desmaia em campo após choque de cabeça em jogo da Série D

O zagueiro Felipe Gregory, do Patrocinense, caiu desmaiado em campo após se chocar de cabeça com o goleiro André Zuba, do Rio Branco-ES durante uma partida neste domingo (18) pela Série D do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Globo Esporte, Gregory recuperou a consciência e foi retirado do Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais, de ambulância para um hospital da cidade.

"O Felipe sofreu um choque de cabeça e caiu desacordado, mas rapidamente recuperou a consciência. Ele foi atendido, foi recuperando os sentidos, conversou conosco. Por praxe, encaminhamos ele para um hospital para fazer alguns exames para termos certeza de que não houve uma lesão mais séria" disse o médico do clube, Otávio Nunes. Patrocínio.

Patrocinense e Rio Branco-ES empataram por 0 a 0.