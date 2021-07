Conmebol adia partida de Fluminense e Cerro após morte de filho de Arce

A partida pela volta das oitavas de final da Libertadores entre Fluminense x Cerro Porteño-PAR foi adiado para o dia 03 de agosto após a morte do filho de Francisco Arce, técnico do time paraguaio. A decisão é da Conmebol e foi anunciada na noite deste domingo (18).

De acordo com o UOL, Alexandro Javier Arce tinha 20 anos e morreu num acidente de carro no Parque Ñu Guasu, no Paraguai.

Confira nota do Fluminense na íntegra;

"Em razão do falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho do Arce, treinador do Cerro Porteño, foi pedido pelo clube paraguaio o adiamento da partida da terça-feira (20/07), o que prontamente foi acatado pelo Fluminense. O jogo foi remarcado para o dia 03/08.

Logo após o acidente, o Fluminense publicou a seguinte nota de pesar. O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteno, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil.