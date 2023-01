Jogador de vôlei Wallace causa revolta ao fazer post sobre "dar tiro na cara de Lula"

O jogador de vôlei Wallace Leandro, atual Cruzeiro e ex-seleção, se envolveu em uma polêmica nesta terça-feira (31), depois de postar uma foto com uma arma e abrir uma enquete para perguntar quem daria um tiro no presidente Lula com ela.

A publicação foi feita no perfil do Instagram do jogador na noite dessa segunda-feira (30), e foi apagada minutos depois, mas prints dela começaram a viralizar na internet hoje e provocaram revolta entre autoridades e atletas.

Diante disso, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que já acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), para pedir punição ao atleta por incitar a violência.

"Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do Cruzeiro , e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!", disse Pimenta em uma rede social.

Quem também repudiou a atitude de Wallace foi a própria Confederação Brasileira de Vôlei (CBV): "A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade", destacou.

O Cruzeiro também se manifestou, mas não informou se alguma medida seria tomada quanto ao membro da equipe: “As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos".

Wallace é apoiador declarado de Bolsonaro e durante toda a campanha presidencial fez várias postagens com críticas à Lula.