Jogador de rúgbi é multado por clube após vídeo vazado de sexo na rua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador de rúgbi Joe Westerman foi multado pelo Castleford Tigers após ter sido flagrado, em um vídeo vazado nas redes sociais, praticando um ato sexual com uma mulher desconhecida em um beco. O clube emitiu um comunicado nesta segunda-feira (13) e informou que ele receberá uma "multa substancial".

Além da multa, o jogador inglês será obrigado a prestar serviços comunitários para "educar os jovens sobre os efeitos do álcool". A punição também educará as pessoas sobre "os perigos das mídias sociais quando estão sob os olhos do público", segundo a equipe.

Por meio da nota do clube, Westerman fez um pronunciamento oficial e manifestou seu arrependimento. Ele pediu desculpas pelo ocorrido e também refletiu sobre as consequências do consumo de álcool.

"Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar profundamente com minha família e amigos por minhas ações. Também gostaria de pedir desculpas aos torcedores, patrocinadores, funcionários e diretores do Castleford Tigers, bem como aos meus companheiros de equipe. Gostaria de estender este pedido de desculpas à liga, e percebi que preciso trabalhar na minha tomada de decisões com relação ao álcool", afirmou o jogador

VÍDEO CAUSA CRISE NA FAMÍLIA

Joe Westerman tem 33 anos, é casado e possui três filhos. A gravação vazada foi um baque para a família.

Após o vídeo viralizar na internet, a esposa do jogador, Lauren Westerman, negou ser a mulher que aparece no registro. Ela fez a declaração ao comentar um post no Twitter.

"Posso deixar bem claro que NÃO sou eu. Bem claro. E temos três filhos, uma com quase 15 anos e ela não precisa ver coisas assim nas redes sociais", ressaltou a mulher do jogador.

Uma das filhas também se pronunciou nas redes sociais. Ela ressaltou que não é a mãe quem aparece no vídeo e pediu para que a filmagem sera retirada da internet.

"Para qualquer um que tenha visto o vídeo demeu pai, Joe Westerman, eu gostaria apenas de dizer que não é a minha mãe. (...) E eu agradeceria se o vídeo pudesse ser derrubado e não mostrado de novo porque as pessoas não entender como é assistir a esse vídeo doentio", desabafou.

Após a repercussão, Joe Westerman apagou o seu perfil no Twitter.