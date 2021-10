Jogador chuta cabeça de árbitro na segunda divisão gaúcha e é preso; veja o vídeo

Segundo Luciano Fernandes Menezes, delegado regional do Vale do Rio Pardo, a acusação é de tentativa de homicídio doloso qualificado. A pena para o tipo de crime é de 12 a 30 anos.

"O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido. Ademais, todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas", afirmou o clube, que comemorava seu 113º aniversário, em nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.