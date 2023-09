João Chianca, o Chumbinho, termina Mundial de surfe em 4° lugar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Chianca, 23, o popular Chumbinho, conquistou o quarto lugar do Mundial de surfe, neste sábado (9). Quarto colocado do campeonato, o brasileiro precisava bater os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing, além do norte-americano Griffin Colapinto, para então medir forças com o atual campeão, Filipe Toledo.

Chumbinho chegou a vencer Robinson no Match 1, mas perdeu o confronto contra Ewing no segundo match.

A final do Mundial acontece nas ondas de Lower Trestles, na Califórnia, Estados Unidos, onde o torneio é decidido desde 2021. Foi quando a WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês) adotou novo formato para o certame, concluído em uma etapa com os cinco melhores do ranking.

Na dinâmica, o quarto colocado enfrenta o quinto pelo direito de encarar o terceiro. Desse confronto sai o adversário do seguinte. Só aí se decide o rival do líder, que o aguarda para uma decisão em melhor de três baterias.

Chumbinho conhecia pouco a Califórnia e, embora já tenha surfado em Trestles, nunca disputou no local um evento de primeiro nível. Em seu segundo ano na elite do circuito, o fluminense começou a temporada em altíssimo nível. Em março, venceu a etapa de Peniche, em Portugal, e chegou a ser líder do ranking.

Na segunda metade do circuito, Chumbinho não conseguiu manter o nível e ficou fora das quartas de final nas quatro etapas mais recentes. Mas tratou o momento de baixa como aprendizado e manteve-se entre os cinco primeiros colocados.

Nesse processo, conseguiu uma das duas vagas diretas do Brasil nos próximos Jogos Olímpicos. Ficou à frente de Medina, tricampeão mundial –que tentará, em torneio classificatório em fevereiro, ser o terceiro representante brasileiro em Paris-2024.