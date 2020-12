Jemerson agrada e deve estrear pelo Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Jemerson vem agradando bastante à comissão técnica e profissionais do Corinthians durante os treinos, no CT Joaquim Grava, e deve fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians diante do Botafogo, no domingo (27), às 16h, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor é o escolhido do técnico Vagner Mancini para substituir Bruno Méndez, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Jemerson disputava posição com Marllon, outro zagueiro que cresceu de produção e chegou a ser titular sob o comando de Mancini. No entanto, Jemerson foi aprovado ao lado de Gil para o duelo contra os cariocas.

Mancini já havia aprovado Jemerson como titular antes de o zagueiro ser diagnosticado com Covid-19. O defensor ficou duas semanas longe dos treinos por causa da quarentena. No entanto, Bruno Méndez mudou de patamar no Corinthians neste período com grandes atuações.

Vagner Mancini até cogitou a estreia de Jemerson nos últimos jogos, mas o desempenho do uruguaio mudou os planos do treinador.

Jemerson não joga desde janeiro, pois estava fora dos planos da comissão técnica do Monaco, da França, onde atuava antes de ser contratado pelo clube de Parque São Jorge.

A zaga do Timão ficou recentemente quatro jogos sem sofrer gols -antes de ser vazada na vitória contra o Goiás por 2 a 1, na última segunda-feira (21), no Itaquerão. Hoje, o setor defensivo é bastante elogiado por Mancini e pelos líderes do elenco.

CÁSSIO

Cássio, que recebeu alta do Hospital São Luiz na última quarta (23), ainda não tem previsão de retornar aos treinos e, por isso, pode ficar fora do duelo contra o Botafogo. Ele teve uma concussão no duelo contra o Goiás e passou duas noites no hospital.