Jejum de vitórias move clássico Gre-nal pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (3), às 17h, na Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo estarão uma das maiores rivalidades do futebol nacional, além de um jejum de vitórias na competição.

Jogando em casa, o Grêmio não vence há três rodadas. A equipe vem de empates em casa contra Fortaleza e Palmeiras, além de uma derrota para o Atlético-MG em Belo Horizonte. Com isso, o time de Renato Gaúcho está na parte final da tabela de classificação, em 15º lugar, com 13 pontos.

Do outro lado, o Internacional também não vence há três partidas. O time colorado perdeu fora de casa para Goiás e Fortaleza e empatou com o São Paulo no Beira-Rio. Essa sequência fez a equipe de Eduardo Coudet perder a liderança do Brasileirão para o Atlético-MG.

O Inter começa a rodada na segunda colocação com 21 pontos e não tem chance de superar o Atlético-MG nesta rodada na disputa pela ponta. Atrás do Colorado vêm São Paulo e Palmeiras somam 19 pontos.

A rivalidade do clássico gaúcho também tem um outro componente importante. O Grêmio mantém um longo tabu e não perde do Internacional há dez partidas. Neste ano, o time de Renato Gaúcho venceu quatro vezes, empatou uma e não sofreu nenhum gol.

Para o clássico, o Grêmio não poderá contar com os zagueiros Geromel e Kannemann, que foram diagnosticados com Covid-19. A dupla na defesa será formada por Rodrigues e David Braz. A doença causada pelo novo coronavírus também atingiu o elenco colorado. O Inter não terá à disposição o lateral esquerdo Moisés pelo mesmo motivo.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues (Paulo Miranda), Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon (Darlan); Alisson, Pepê, Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia, Patrick; Thiago Galhardo, Abel Hernández. T.: Eduardo Coudet

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Raphael Claus (SP)