Com má fase de reforços, Corinthians deve ter Cazares contra o Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians entrou no mês de outubro sem um time base para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foram muitos testes realizados por Tiago Nunes, técnico demitido, e Dyego Coelho, treinador interino atualmente. No entanto, a fase ruim de muitos atletas, incluindo os reforços de 2020, prejudica na formação do time ideal.

Além disso, o momento abaixo do esperado de Jô, Luan e companhia, reforços de peso contratados nesta temporada, também deve acelerar a titularidade do recém-chegado Juan Cazares, reforço contratado junto ao Atlético-MG. O equatoriano deve ser escalado para enfrentar o RB Bragantino neste sábado (3), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10, que só havia atuado poucos minutos em março ainda pelo Atlético-MG— a última vez que jogou por 90 minutos foi em dezembro de 2019 —, já entrou no segundo tempo do empate sem gols do Corinthians contra o Atlético-GO, na última quarta-feira (30), em jogo remarcado pela primeira rodada do Brasileiro.

Cazares foi bem em poucos minutos em campo e deu "vida" ao ataque do Corinthians. Ele demonstrou a habilidade que o destacou no Atlético-MG. O meia equatoriano arriscou dribles, protegeu bem a bola e armou contra-ataques.

Com os seus concorrentes em baixa —casos de Luan, Ramiro, Araos, Mateus Vital, Everaldo, Gustavo Mosquito, entre outros—, Cazares pode aparecer como titular. Caso não inicie o jogo em Bragança, o meia de 28 anos não deve ficar mais que uma partida no banco de reservas. O duelo contra o Atlético-GO o ajudou a acelerar o processo.

Luan atua como meia centralizado e foi inoperante em campo. Até Otero, que demonstrou bastante vontade nos primeiros jogos, não arriscou chutes e andou em campo em diversas oportunidades - inclusive, ao se dirigir para bater escanteios.

O técnico Dyego Coelho vai definir o time em treino tático hoje (2), no CT Joaquim Grava. Cazares ameaça as vagas de Luan e Otero. Léo Natel, que foi titular contra o Atlético-GO e melhor jogador em campo, é o menos ameaçado por conta de seu desempenho na partida.

A novidade no time titular do Corinthians é a volta de Fagner, que cumpriu suspensão diante do Atlético-GO. A partida contra o Bragantino é um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Com 13 pontos na 14ª colocação, a equipe alvinegra corre risco de terminar a rodada entre os quatro últimos colocados, dependendo de uma combinação de resultados.

Já o Bragantino não perde há duas rodadas e ocupa o 18º lugar, com 11 pontos. A novidade é a volta do volante Ricardo Ryller. Com isso, Uillian Correia ficará entre os reservas.

RB BRAGANTINO

Júlio César; Raul, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Ricardo Ryller (Uillian Correia), Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Alerrandro, Bruno Tubarão. T.: Maurício Barbieri

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton; Gabriel, Cantillo, Cazares (Luan); Léo Natel, Jô, Otero. T.: Dyego Coelho

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 21h deste sábado

Juiza: Edina Alves Batista (SP)