Izabela da Silva alcança 61.52m e vai para final do lançamento de disco

"Estou muito feliz, realizei meu sonho, no meu país favorito. Ir para a final no dia do meu aniversário [2 de agosto]. Melhor presente não tem. Estava tranquila demais, nervosa nem um pouco. Não vai mudar muita coisa para a final, mas vamos vendo aí", disse Izabela em entrevista ao SporTV.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Izabela da Silva se classificou para a final do lançamento de disco nas Olimpíadas de Tóquio-2020, neste sábado (31). A brasileira passou na nona colocação com a marca de 61.52 metros. A final ocorrerá na segunda-feira (2), a partir das 8h (de Brasília).

