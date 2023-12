Ivan, do Corinthians, é alvo do Santos e outros três clubes brasileiros

Com passagem pela seleção brasileira, Ivan não se firmou no Corinthians, Zenit (Rússia) e Vasco. Ainda novo, ele entende que 2024 será a temporada de reafirmação no futebol brasileiro.

Com Cássio e Carlos Miguel para o gol, o Timão vê Ivan como boa moeda de troca. Com o Santos, por exemplo, se falou sobre uma negociação envolvendo o atacante Lucas Braga.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Ivan, do Corinthians, está na mira do Santos, América-MG, Criciúma e Sport.

