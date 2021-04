Ituano vence o São Caetano e encerra série negativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando no Anacleto Campanella, o Ituano venceu o São Caetano por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Fernando Medeiros fez o gol da partida, aos 5min do segundo tempo. Com a vitória fora de casa, o time de Itu quebra uma série de cinco derrotas consecutivas no Estadual -ao todo, foram seis jogos sem triunfo-, mas permanece na lanterna do Grupo C, agora com dez pontos. Já o time do ABC continua sem vencer na competição e, em último lugar na classificação geral, fica ainda mais perto do rebaixamento.