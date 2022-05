Ituano busca empate no fim, e Grêmio deixa G4 da Série B pela primeira vez

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ituano e Grêmio empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (16), em Itu, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa dominou o primeiro tempo, teve duas bolas na trave, mas foi a equipe gremista que abriu o placar. Na pressão, nos acréscimos, o placar foi igualado. O resultado tira o clube gaúcho do G4 pela primeira vez, depois de início ruim e escalada ao topo nas partidas mais recentes.

Diego Souza marcou para o Grêmio, no início do segundo tempo. Lucas Nathan empatou aos 47 da etapa final.

O Grêmio começou a Série B fora do topo, mas ao vencer três partidas seguidas entrou no G4 e fincou posição.

Agora, o time gaúcho tem 11 pontos e termina a rodada em sexto. O Ituano chega a 9 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Criciúma e o Ituano visita o Operário-PR. O jogo em Porto Alegre acontece na quinta-feira (19), enquanto a partida no Paraná ocorre no sábado.

"Ainda bem que não levamos gol". A frase de Nicolas, lateral esquerdo do Grêmio, na saída para o intervalo resume a atuação no primeiro tempo. A estratégia de jogar com meio-campo mais leve, criativo, não deu certo. Primeiro, deixou a defesa mais exposta. E no ataque, as chances simplesmente não apareceram. Espaçado, o time gaúcho entrou em espiral ao longo da primeira etapa e chegou a acumular erros individuais e coletivos. De posicionamento e técnicos.

Rafael Elias e Gerson Magrão fizeram o Ituano criar quatro grandes chances antes do intervalo. Com pivô, força e pressão, o time da casa encurralou o Grêmio em boa parte da etapa inicial. Foi vertical e só não abriu o placar por causa de Brenno e da trave. O goleiro fez grande defesa aos 18 e depois, duas conclusões pararam no poste.

A atuação ruim do Grêmio era tamanha, tão óbvia, que Roger Machado fez duas alterações para o segundo tempo. Elias deu lugar a Campaz e Elkeson entrou na vaga de Gabriel Silva. Com dois centroavantes, o time passou a forçar a bola na área. A nova formação também adicionou atitude e rendeu o gol da vitória.

O centroavante Diego Souza marcou o gol da partida em jogada de imposição física dentro da área. No restante do segundo tempo, até ser sacado, Diego Souza ajudou a manter a bola no ataque

O Grêmio, a partir dos 30 minutos, se fechou e passou a administrar o resultado. Aos 47, em bola aérea lançada na área, o time da casa conseguiu o gol do empate.

ITUANO

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira (Gabriel Barros), Lucas Siqueira, Kaio (João Victor) e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Aylon (Dudu Vieira) e Rafael Elias. T.: Mazola Júnior

GRÊMIO

Brenno; Rodrigo Ferreira (M. Sarará), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti; Elias (Campaz), Gabriel Silva (Elkeson), Bitello e Gabriel Teixeira (Janderson); Diego Souza (Benítez). T.: Roger Machado

Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: Aylon, Rafael Pereira, Lucas Siqueira, Bernardo, Rafael Elias (ITU); Elkeson (GRE)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 3', e Lucas Nathan (ITU), aos 47'/2ºT.