Itália bate a Turquia no tie-break e conquista o ouro no Mundial de Vôlei





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um jogo emocionante e muito disputado do Mundial de Vôlei, Itália e Turquia se enfrentaram na manhã deste domingo (7), em Bancoc (Tailândia), para decidir quem ficaria com o título.

E o ouro ficou com as italianas, que fechou o jogo no tie-break.

É o segundo título da Itália, que já havia conquistado o ouro em 2002.

A Turquia, que nunca havia chegado nem ao quarto lugar, subiu pela primeira vez ao pódio.

Com a vitória, a Itália mantém a sua longa invencibilidade, que agora chega a 36 jogos. A última derrota da equipe foi em 1° de junho do ano passado, na Liga das Nações, quando foi batida pelo Brasil.

O primeiro set do jogo que valia o ouro já foi disputadíssimo, e a Itália venceu por 25 a 23.

A Turquia se recuperou bem e deu um show no segundo: 25 a 13.

O terceiro, acirrado como o primeiro, voltou a ser da Itália, que precisou fazer 26 pontos para conseguir superar as turcas.

No quarto set, mais uma alternação, e a Turquia fez 25 a 19.

Veio então o tie-break.

O set começou equilibrado, mas a partir da sua metade a Itália tomou a dianteira e não passou mais nenhum aperto. Acabou concluindo o set e o jogo com um 15 a 8.

Ao fim do jogo, foram escolhidas as melhores jogadoras do campeonato.

Gabi foi eleita a melhor ponteira.

Antes da final, o Brasil bateu o Japão, também no tie-break, e ficou com a medalha de bronze.