Isaquias Queiroz está na semifinal do C1 1.000 m da canoagem de velocidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isaquias Queiroz está nas semifinais do C1 1.000m na canoagem de velocidade nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

Em busca de sua primeira medalha na atual edição dos Jogos, o brasileiro foi o primeiro colocado colocado da segunda bateria das classificatórias, com 3:59.894, nesta quinta-feira (5, horário de Brasília), já manhã de sexta (6) no Japão.

Com o resultado, Isaquias não precisará disputar as quartas de final, já que os dois primeiros de cada grupo avançam diretamente para as semifinais. Ele deixou claro que fez questão de fazer uma prova contundente para recuperar a confiança e mandar um recado.

"Nos dias anteriores, eu fui bem com o Jacky (Godmann) no C2, quarto lugar não é para todo mundo, é uma grande colocação. Mas eu estou com uma raiva, vontade de ganhar. Claro, isso não quer dizer que vou ganhar, mas vou lutar para isso. Falei com o treinador antes da prova o que queria fazer. Queria mostrar no final quem sou eu, o atual campeão mundial e o cara que vai brigar por essa medalha de ouro", disse ao SporTV.

Na raia de número 5, Isaquias iniciou bem a prova, sendo o primeiro a cruzar a linha dos 500 m. Na segunda metade da prova, o chinês Hao Liu se aproximou do brasileiro. Isaquias, porém, aumentou o ritmo e concluiu os 1.000 m isolado na primeira colocação.

Esta é a segunda prova de Isaquias em Tóquio. Ao lado de Jacky Godmann, ele foi o quarto colocado no C2 1.000 m. As semifinais e a final do C1 1.000 m ocorrerão na noite desta sexta, no Brasil, a partir das 21h44 (de Brasília).

Ainda nesta quinta, na terceira bateria do dia, Jacky Godmann foi o quarto colocado, e disputará as quartas de final, a partir das 23h21 (de Brasília). O brasileiro concluiu a prova em 4:24.732, bem atrás dos três primeiros colocados

O cazaque Martin Fuksa e o húngaro Balazs Adolf avançaram direto para a final. O terceiro colocado Sebastian Brendel (ALE) irá para as quartas.