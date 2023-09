Irmão de Walewska diz que pais são os 'verdadeiros herdeiros' da ex-atleta

A reportagem conversou com um amigo de infância de Walewska e Wesley, que não quis se identificar, e ele ressaltou nunca ter ouvido sobre tentativas da ex-jogadora de atentar contra a própria vida, como consta no Boletim de Ocorrência.

Walewska tinha dois imóveis em parceria com a mãe. Segundo apurou a reportagem, a ex-jogadora possui um apartamento que está registrado sob domínio da empresa WM, que tinha Walewska e sua mãe como sócias. Este apartamento é o que a atleta residia, em São Paulo. O outro imóvel fica na região da Pampulha, em BH, e é onde os pais da ex-jogadora moram. Neste, ela é sócia da mãe no imóvel, mas não está registrado em nome da empresa.

Advogado da família vai cuidar do inventário. Wesley ainda explicou que pediu a um profissional de confiança para avaliar o caso e ficar em contato com a polícia para avançar nos detalhes das investigações.

Wesley assumiu a responsabilidade de ajudar os pais com as burocracias envolvendo a morte da irmã. "Nosso advogado vai levantar tudo que ela construiu em vida. Meus pais são os verdadeiros herdeiros."

