Internado em hospital, Leco tenta se manter próximo ao São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado desde o último 9, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, mantém-se próximo aos assuntos do clube. O dirigente apresentou melhora nesta semana e está no quarto do hospital HCor desde a última segunda-feira (21), quando deixou a UTI.

Leco se recupera após contrair Covid-19 no começo do mês. Como informou o São Paulo por meio de nota, o presidente são-paulino está em "bom estado clínico". No quarto, Leco segue despachando com o futebol diariamente.

O presidente do São Paulo tem mandato até o fim do ano. Nos últimos meses da gestão, o clube enfrenta um momento instável em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz.

O treinador continua com o respaldo dos integrantes do departamento de futebol do São Paulo, mesmo depois da derrota para a LDU, pela Libertadores. A situação pode mudar com a dinâmica do esporte e os resultados das próximas partidas.