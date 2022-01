Internacional controla jogo, vence Flamengo-SP e se classifica na Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol logo no começo do primeiro tempo e mais dois na segundo, o Inter venceu o Flamengo-SP por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (13). O triunfo no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, garantiu a classificação do time gaúcho para a terceira fase da Copa São Paulo.

O clube gaúcho irá reencontrar a Portuguesa, que bateu o Avaí por 2 a 1 mais cedo. Os dois clubes estavam no Grupo 25 do torneio. Na segunda rodada, o Inter sofreu seu único gol até aqui no torneio, ao bater a Lusa por 2 a 1.

Com apenas seis minutos, Estevão abriu o placar no Nogueirão. A jogada começou na roubada de bola de Matteo, ainda no meio-campo. Ele rolou para Estevão, que trouxe para a perna direita e bateu no canto do goleiro.

Com a vantagem no placar, o Inter evitou se expor muito e conseguiu o controle total do confronto. Depois do gol, a melhor chance veio com Lucca, que acertou um belo chute de primeira e a defesa apostou.

Já o Flamengo paulista, que contava com o apoio da torcida nas arquibancadas, não teve forças para furar a defesa do Inter.

A necessidade de buscar, ao menos, o empate fez com que o time paulista se abrisse mais depois do intervalo. Bom para o Inter, que ampliou o marcador aos 11. Allison aproveitou a cobrança de escanteio e cruzou da esquerda para Lucca, que dominou sem deixar a bola quicar e chutou cruzado, fazendo um lindo gol.

Aos 19, foi a vez de Jhonatan deixar o dele para o Inter. O meia recebeu na entrada da área e driblou o marcador antes de finalizar de esquerda. Sem muita força, ele bateu colocado, sem dar chance de defesa para o goleiro Thiago.

Depois do gol, a equipe gaúcha iniciou suas substituições e o ritmo da partida caiu consideravelmente. O time paulista conseguiu ficar mais com a bola e rondou a área do time gaúcho, porém não criou nenhuma chance que fizesse o goleiro Lucas Flores ser exigido.

A torcida do Flamengo-SP entrou no estádio já com a bola rolando e tentou empurrar a equipe durante todo o tempo. Por outro lado, acenderam sinalizadores tanto no primeiro quanto no segundo tempo.

Da primeira vez, o árbitro Rodrigo Gomes Paes Domingues deixou a bola rolando. No entanto, no início da segunda etapa, paralisou o confronto até que eles fossem apagados.

Depois de poupar boa parte do time titular na vitória por 3 a 0 sobre o União Mogi, o técnico João Miguel colocou o que tinha de melhor para a partida decisiva.

Os atletas que atuaram pelo Inter são: Lucas Flores; Varjão, João Pedro, Félix e Lucas (Rangel); Bizescki (Ryan), Matteo (Samuel) e Jhonatan (Leonardo); Allison (Vitinho), Estêvão e Lucca (Adriel).