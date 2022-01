Gramado do Pacaembu é asfaltado para obras no terreno do estádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chamaram a atenção nas redes sociais imagens de máquinas asfaltando parte do gramado do estádio do Pacaembu. Elas são reais e foram divulgadas por Eduardo Barella, executivo da Allegra Pacaembu, empresa que adquiriu a concessão do terreno da arena municipal. O local onde ficava o campo foi pavimentado como um artifício para ampliação do canteiro de obras do edifício comercial que será construído. Esse prédio ocupará o espaço onde ficava o setor conhecido como tobogã, arquibancada atrás de um dos gols que já foi demolida. De acordo com a Allegra Pacaembu, o asfaltamento facilitará o transporte de máquinas e materiais. Especialmente em época de chuvas, a movimentação de veículos pesados sobre o campo havia se tornado complicada. A concessionária informou que a solução é "temporária". "O asfalto será removido após a conlsuão dos trabalhos no estádio e da construção do edifício multifuncional, para a recomposição do gramado em sua posição original." Ainda segundo a Allegra Pacaembu, o projeto foi aprovado por órgãos de proteção do patrimônio histórico.

