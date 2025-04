Interino nega 'fogueira' em fase do Santos e busca melhorado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos foi derrotado na Vila Belmiro por 2 a 1 pelo RB Bragantino neste domingo, pelo Brasileirão. César Sampaio, interino do Peixe, nega estar "na fogueira" em má fase da equipe, mas assumiu aptidão para melhorar elenco.

O QUE ACONTECEU

O técnico do Santos refletiu sobre o mau momento da equipe no início do Brasileirão, disse que é um prazer treinar o clube e afirmou que há soluções para reverter vida complicada do Peixe no torneio.

"Nós sabemos que nossa vida é pautada por resultados e eu concordo com isso. Acho que pesa na decisão, mas desde que eu tomei a decisão de vir para o Santos, eu tive muito claro para onde eu estava vindo. E desde o primeiro dia, do primeiro minuto que eu cheguei aqui até agora, eu estou aberto a ajudar, a contribuir. Nós temos que desenvolver soluções, nós somos mais do que nós estamos apresentando. Assumo as responsabilidades e confio nesse elenco. Foi o que eu disse para eles (jogadores): se os problemas estão aqui, a solução também está. Eu estou dando meu melhor, não é fogueira não, para mim não é, cara, é gratidão, é um prazer" disse César Sampaio, técnico do Santos.

"Já passei por esse momento algumas vezes na minha vida e eu me sinto apto junto com os meus pares", disse o interino. "A gente está só no começo da competição, é lógico que é uma competição muito traiçoeira, a gente tem que abrir o olho, esses pontos que nós perdemos aqui vão pesar muito mais, o dobro, o triplo, mas temos que acreditar. Eu dou o primeiro passo. Eu acredito nesse elenco, que eles podem produzir mais, e agora é falar pouco e trabalhar para encontrar essa solução".

O QUE MAIS DISSE O TREINADOR

Oportunidades aos jovens: "O Luca teve minutos com a gente. A gente fala do Caixinha ainda no Paulista. O Deivid teve minutos com o Caixinha, o Hyan e o Xavier não. Dentro da nossa estrutura média ofensiva, nós temos referências do continente. No caso, para mim, Neymar, Soteldo, são jogadores de um diferencial que poucas equipes possuem. Então, nós temos que ver também com quem eles (jovens) estavam concorrendo. Mas são meninos que em todos os treinamentos se dedicam. As oportunidades aparecem. Infelizmente, na grande maioria das vezes, quando as coisas não estão bem, mas eu parabenizo a eles".