Inter sofre sem Coudet e perde para o América-MG na estreia de Abel

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional sofreu sem Eduardo Coudet. Nesta quarta-feira (11), a estreia de Abel Braga foi longe do esperado, e o time colorado perdeu por 1 a 0 para o América-MG, em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

O Inter mostrou no jogo falhas já corriqueiras. Faltou profundidade para equipe no primeiro tempo, a criação foi brecada pela postura do América e ainda que tivesse muito mais posse de bola, o time gaúcho ameaçou a meta de Matheus Cavichioli poucas vezes.

Na defesa, o caminho do gol também foi comum. A metade dos gols sofridos na temporada ocorreram de bola aérea, e assim Rodolfo abriu o placar, de cabeça. No segundo tempo, com várias trocas, o Inter pressionou e, no abafa, criou algumas chances, mas sem ser efetivo.

Com o resultado, o Inter precisa vencer por dois ou mais de vantagem o jogo de volta, na quarta (18) da próxima semana, em Minas Gerais, para avançar. Se o Inter vencer por um de diferença, leva a decisão para os pênaltis. O América segue na competição com qualquer empate ou vitória.

No sábado (14), o clube colorado encara o Santos pelo Brasileiro. O América-MG, no mesmo dia, pega o Cuiabá pela Série B.

INTER

Marcelo Lomba; Heitor (Nonato), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso (Yuri Alberto), Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick (Peglow) (D'Alessandro); Galhardo e Abel Hernández. T.: Abel Braga

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Diogo Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Felipe Azevedo (Toscano); Geovane (Calysson), Ademir (Neto Berola) e Rodolfo (Vitão). T.: Lisca

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos e Vinicius Melo de Lima (RN)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Geovane e Ademir (AMG); Zé Gabriel (INT)

Gols: Rodolfo (AMG), aos 12min do 1ºT