Inter salta após eliminação e se mantém na briga pelo topo

PORTO ALEGRE/RS - Com a vitória sobre o Cuiabá combinada com os tropeços de Flamengo e Corinthians, que empataram com Goiás e São Paulo respectivamente, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro viu o Internacional assumir o segundo lugar na tabela, isolado atrás apenas do Palmeiras na classificação. Agora, o time colorado se prepara para enfrentar o Atlético-GO nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Os jogos deste domingo (19), válidos pela 27ª rodada, devem alterar a classificação com que o Inter entrará em campo. No entanto, uma vitória ou um empate já podem fazer com que o clube gaúcho permaneça no G4. O crescimento colorado é evidente após a eliminação na Sul-Americana e repete um fenômeno que aconteceu no campeonato de 2020.

O Inter de Mano Menezes venceu quatro dos cinco jogos que teve após a queda para o Melgar, nos pênaltis, na competição continental. Superou Fluminense, Avaí, Juventude e Cuiabá. A única vez que não levou os três pontos foi no empate com o Corinthians.

No Brasileiro de 2020 (que terminou em 2021 em razão da pandemia de Covid-19), o grande salto da equipe de Abel Braga aconteceu depois de sair fora da Libertadores, também nos pênaltis, contra o Boca Juniors. Foram nove vitórias seguidas naquela ocasião, contra Bahia, Palmeiras, Botafogo, Ceará, Goiás, Fortaleza, São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino.

Até mesmo na edição passada do Campeonato Brasileiro, o fim das competições paralelas catapultou o rendimento do time. A equipe comandada por Diego Aguirre perdeu o jogo seguinte à queda na Libertadores, também nos pênaltis, para o Olimpia. No entanto, ficou os oito jogos seguintes sem perder.

Diferente de times com orçamentos mais robustos, o Inter não possui um elenco repleto de opções, e o crescimento após o fim das competições de mata-mata se justifica na possibilidade de escalar sempre titulares na disputa de pontos corridos. Além disso, reduz o desgaste com viagens e garante a semana livre para treinamentos, o que naturalmente eleva o rendimento do time.

Se no Brasileiro passado a evolução não surtiu efeito a longo prazo, pois o Inter caiu abruptamente de rendimento e terminou a disputa com uma sequência de seis derrotas em cinco jogos, na edição anterior o salto após o fim da Libertadores simbolizou a arrancada que poderia ter resultado no título, não fosse o empate com o Corinthians na rodada final.

Ao final da 26ª rodada, equipe do Beira-Rio somava oito pontos a menos que o Palmeiras, mas conta com o confronto direto na última rodada, em Porto Alegre. Ou seja, precisa chegar lá com margem de até três pontos para ter esperança de levar a taça considerando os critérios de desempate.

Para a partida desta segunda-feira, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Dnaiel, que lesionou o olho direito na sexta-feira (16), Johnny, convocado pela seleção norte-americana, e Wanderson, que ainda se recupera de lesão. Uma possível escalação inciial do Inter tem: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.

O Atlético-GO, por sua vez, tem quatro desfalques confirmados: Jorginho e Luiz Fernando cumprem suspensão por terem recebido, respectivamente, vermelho e amarelo; João Peglow pertence ao Inter, e não pode atuar por questões contratuais, e o próprio técnico Eduardo Baptista, que cumpre suspensão por ter sido expulso na última rodada. O time goiano será comandado interinamente por Eduardo Souza.

Uma possível escalação inicial do Atlético-GO tem: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (19)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere