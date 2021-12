Inter planeja 2022 sem Diego Aguirre e com reformulação no elenco

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está decidido a mudar. Depois de perder para o Atlético-GO por 2 a 1, a palavra de ordem nos vestiários era "reformulação". E o planejamento para 2022 começa por uma nova comissão técnica e uma mudança moderada no elenco.

A análise nos bastidores é que o grupo colorado tem poucas opções em alguns setores e que não há muitas alternativas no mercado da bola para suprir carências dentro dos limites financeiros impostos pelo clube. A busca é por um atacante, um lateral direito e um volante.

Jogadores com Moisés e Rodrigo Lindoso devem permanecer, tendo seus vínculos renovados. Por outro lado, Lucas Ribeiro, Marcelo Lomba e Renzo Saravia, cujos vínculos se encerram no fim do ano, deixarão o clube.

Entre os jogadores com vínculos mais longos, Patrick e Edenilson podem ser envolvidos em negociações. O mesmo vale para Victor Cuesta, cujo vínculo vai apenas até o meio do ano que vem.

Outros que devem deixar o Colorado são Boschilia e Zé Gabriel. Ambos não são aproveitados com frequência.

Mas o Inter não imagina uma troca tão brusca imediatamente em sua fotografia. Isso porque não ostenta potencial de investimento alto e, provavelmente sem vaga na próxima Libertadores, terá orçamento ainda mais restrito. Assim, arriscaria não conseguir reposição para os atletas que possa perder. Tal premissa justifica as negociações para manter Moisés e Lindoso, por exemplo.

A comissão técnica, por sua vez, irá mudar. Independente de Aguirre comandar ou não a seleção do Uruguai, a direção está descontente com o rendimento atual da equipe. Por isso, já vasculha o mercado atrás de um substituto. Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, é o predileto. Roger Machado ainda aparece na lista de alvos.

"Temos que fazer uma reformulação, mas o campeonato ainda não terminou. Temos mais uma partida pela frente e vamos em busca dos três pontos. Fazer uma avaliação agora do que passou e projetar o que pode vir é prematuro", disse o vice de futebol Emilio Papaléo Zin.

Antes da reformulação, porém, o Inter ainda precisa encerrar sua participação no Brasileirão. Na última rodada, nesta quinta-feira (9), às 21h30, o Colorado enfrenta o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança (Paulista).

As chances de classificação para a Libertadores são remotas. Com 48 pontos, o Colorado precisa ganhar e torcer por tropeços de Santos, Ceará, Atlético-GO e América-MG. Um lugar na Copa Sul-Americana, no entanto, está assegurado. O time de Diego Aguirre chega para o confronto com apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos.

O Bragantino também não vive boa fase e somou apenas quatro pontos nos últimos sete jogos. Nesse período, o time paulista também acumulou a derrota para o Athletico-PR na final da Copa Sul-Americana.

Mesmo assim, o Bragantino depende apenas de seus esforços para conseguir um lugar na fase de grupos da Libertadores. Mas se não ganhar do Inter, fatalmente será ultrapassado pelo Fluminense, que encara a lanterna Chapecoense, e terá de disputar as fases preliminares do torneio continental.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere