Fluminense tem quatro novas baixas na possível despedida de Marcão como técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcão ainda não sabe se ficará no cargo pelo Fluminense na próxima temporada. Anunciado como treinador até o final do ano em agosto, o comandante pode se despedir do cargo na última rodada do Brasileirão, contra a Chapecoense, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Maracanã. E, para montar a equipe neste jogo, o treinador tem quatro novas baixas e precisará quebrar a cabeça.

Lesionados, Nino, Marlon, Gabriel Teixeira, John Kennedy, Ganso e Hudson já são ausências antigas no clube. Agora, a derrota para o Bahia, no domingo (5), além de prejudicar os planos da equipe de alcançar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores ainda trouxe mais problemas para o confronto com a Chapecoense.

O zagueiro Manoel, expulso, é baixa que deve ser menos sentida, pois David Braz cumpriu suspensão e deve retomar a titularidade na rodada decisiva do torneio. David deve formar dupla com Luccas Claro, que vem atuação muito ruim contra o Bahia, onde errou nas duas jogadas que originaram os gols do Esquadrão de Aço.

No meio-campo, Wellington e Yago Felipe receberam o terceiro amarelo e também vão ficar de fora. Calegari, que foi desfalque com uma virose, deve ter condições de jogo. Martinelli e Cazares também surgem como alternativas para compor o meio-campo.

Por fim, a ausência mais sentida deve ser a Fred no ataque. Autor de 20 gols na temporada, o camisa 9 reclamou do árbitro aos 26 minutos do segundo tempo e recebeu o cartão que o impossibilita de entrar em campo na quinta (9). Bobadilla, que entrou em seu lugar no embate contra o Bahia, pode ser seu substituto.

Apesar das baixas, o Tricolor precisa apenas vencer a lanterna da competição, em casa, para se garantir na Libertadores. A classificação é uma sensação de dever cumprido na temporada, porém não garante a permanência de Marcão. Auxiliar técnico no início do ano, ele assumiu o time interinamente nas últimas três temporadas: em 2019, em 2020 e em 2021, após a saída de Roger Machado no dia 21 de agosto.

"Em relação ao planejamento para 2022, estou pensando só aqui, nesse momento de cumprir mais uma missão. Depois que acabar, vamos sentar, analisar qual vai ser a melhor posição para o Fluminense. Estamos sempre à disposição do clube", disse o treinador.

Mesmo com muitas incertezas dentro e fora de campo, o Fluminense ocupa o sétimo lugar na tabela, com 51 pontos e ainda pode ultrapassar o Bragantino na última rodada, desde que vença seu jogo e o time do interior paulista tropece contra o Inter. Neste cenário, o clube terminaria na sexta posição e ficaria com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2022.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Transmissão: Globo e Premiere