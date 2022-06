Inter marca nos acréscimos, vence Bragantino e encerra jejum no Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter venceu pelo Brasileirão. Neste domingo (5), depois de cinco empates seguidos, o Colorado encerrou jejum ao fazer 2 a 0 no Red Bull Bragantino, gols de Johnny e De Pena, aos 47 minutos e aos 54 minutos do segundo tempo, no estádio Nabi Abi Chedid.

O resultado deixa o Colorado com 14 pontos na classificação. O Bragantino para com 10 pontos e não vence há nove partidas.

O próximo compromisso do Massa Bruta será na quarta-feira (8), contra o Flamengo. Já o Colorado terá pela frente o Santos, no mesmo dia.

Foi o primeiro jogo do Inter após o protesto dos jogadores que cancelou um treinamento na última quarta-feira em razão de pagamentos atrasados. Antes da partida, o técnico Mano Menezes se manifestou em tom de cobrança sobre o ocorrido.

"No futebol nós temos que fazer a coisa ficar positiva, não adianta ficar olhando para trás. Temos que transformar em uma força maior. Se o elenco é unido para algumas coisas, vai ser unido para todas as coisas", disse o treinador.

Em menos de um minuto de bola rolando o Red Bull Bragantino já tinha acertado a trave de Daniel em uma bola desviada. Com menos de três minutos, além da trave ter evitado o gol, o goleiro do Inter fez uma defesa muito difícil. O domínio do time da casa seguiu durante toda etapa inicial. No primeiro tempo ainda houve uma segunda vez que o poste salvou o Inter. No segundo tempo, porém, o rendimento caiu e Cleiton precisou aparecer e os gols do rival aconteceram.

O Internacional foi um time preso e pouco criativo. Mano Menezes optou por tirar Carlos de Pena da equipe titular e começou o jogo com Gabriel e Rodrigo Dourado juntos. Faltou, então, capacidade de armação à equipe, que só foi concluir pela primeira vez com 40 minutos do primeiro tempo. Defensivamente, a sorte esteve ao lado dos gaúchos, que se salvaram graças à trave e ao goleiro Daniel. No segundo tempo, o rendimento melhorou e o Colorado passou a empilhar conclusões, forçando o goleiro Cleiton a fazer boas defesas. Os gols saíram nos acréscimos.

Antes do início do jogo, torcedores do Red Bull Bragantino foram flagrados pela transmissão da televisão jogando sal grosso na cabine do VAR para dar sorte ao time da casa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 2 INTERNACIONAL

Data: 05/06/2022 (Domingo)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro (ambos do RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Kevin, Praxedes, Andrés Hurtado (RBB); Wanderson, Bruno Méndez, Taison (INT)

Gols: Johnny, do Inter, aos 47 minutos do segundo tempo; De Pena, do Inter, aos 54 minutos do segundo tempo.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Kevin, Natan e Luan Cândido; Raul, Praxedes (Alerrandro) e Lucas Evangelista; Artur (Tubarão), Helinho (Sorriso) e Ytalo (Jan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

INTERNACIONAL

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Dourado (De Pena), Gabriel, Edenilson (Johnny), Wanderson (Mauricio) e Alan Patrick (Taison); David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.