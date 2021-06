Inter marca de pênalti e vence Bahia em primeiro jogo após saída de Ramírez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Bahia, neste domingo (13), pelo placar de 1 a 0. A vitória fora de casa, em jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, veio graças a gol de pênalti de Edenilson, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Lucas Ribeiro foi expulso e transformou o duelo. A partida foi a primeira do clube gaúcho após a demissão de Miguel Ángel Ramírez, desligado depois da eliminação para o Vitória, na Copa do Brasil.

A vitória em Pituaçu é a primeira do Internacional no Brasileirão de 2021. O Bahia, por outro lado, conhece a derrota. O time de Salvador venceu na estreia e empatou depois.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Atlético-MG, na quarta-feira, às 19h (horário de Brasília). O Bahia visita o Ceará, quinta-feira, às 19h.

O Internacional manteve a rotina recente de só balançar as redes em bola parada. Aos 31, Edenilson converteu pênalti marcado após lance com Matheus Teixeira. O Bahia reclamou muito da decisão, mas a penalidade foi mantida pelo VAR. Com o pênalti marcado, e convertido, o Inter chegou a sete gols de bola parada nos últimos sete jogos. A última vez que o time marcou com bola rolando foi diante do Olimpia, pela Libertadores.

O Bahia teve chances para marcar, mas não soube tirar proveito. O time chegou perto antes mesmo de Lucas Ribeiro ser expulso. O ataque do Tricolor, com toques rápidos, liquidou com a referência do Inter. Mas faltou precisão na hora de transformar a profundidade em gols.

No segundo tempo, após o cartão vermelho para o zagueiro do Internacional, o Bahia chegou a errar a estratégia para buscar o empate. Primeiro, insistiu em bolas aéreas. Depois, passou a tentar explorar a superioridade pelo chão.

BAHIA

Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia (Capixaba); Patrick de Lucca (Matheus Galdezani, Danielzinho, Thaciano (Thonny Anderson); Rossi (Maycon Douglas), Rodriguinho (Ruiz) e Gilberto Técnico: Dado Cavalcanti.

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor (Rodrigo Lindoso), Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges; Johnny, Edenilson, Taison (Mauricio), Patrick; Thiago Galhardo (Zé Gabriel), Yuri Alberto (Caio Vidal) Técnico: Osmar Loss (interino).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 INTERNACIONAL

Data e hora: 13/06/2021 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: estádio Pituaçu, Bahia (BA)

Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Auxiliares: Michael Correa (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Matheus Bahia (BAH); Heitor, Yuri Alberto, Taison, Léo Borges (INT)

Cartão vermelho: Lucas Ribeiro (INT)

Gols: Edenilson, aos 31 minutos do primeiro tempo (INT).