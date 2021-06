Chape empata com o Ceará em casa e continua no Z4 do Brasileirão

Já na etapa final, a Chape se recuperou no jogo e criou boas chances até os últimos minutos de jogo. Assim como o adversário deste domingo, porém, os donos da casa não conseguiram marcar e o jogo ficou no empate sem gols.

O Ceará começou bem o primeiro tempo e levou perigo mais perigo ao gol da Chape, principalmente para o goleiro Tiepo, que fez ótimas defesas e sentiu lesão, e depois ao substituto João Paulo. A atuação do titular do time catarinense garantiu o 0 a 0 nos primeiros 45 minutos.

Pela quarta rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (16), a Chapecoense visitará o São Paulo, no Morumbi.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense empatou por 0 a 0 em casa contra o Ceará, na noite deste domingo (13), na Arena Condá, pela terceira rodada do do Campeonato Brasileiro, e continua na zona de rebaixamento. O empate sem gols em Chapecó levou os donos da casa da última colocação do Brasileirão ao 18ª lugar. O Verdão soma agora um ponto na competição. O Vozão subiu de 12ª para a 11ª posição, com quatro pontos.

