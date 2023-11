Inter leva golaço e só empata com o lanterna América-MG no Beira-Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter não fez o dever de casa e empatou com o América-MG por 1 a 1, nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado perdeu a oportunidade de subir na tabela, enquanto o Coelho conquistou um ponto importante graças a um golaço de Marlon.

Enner Valencia balançou a rede pelo quinto jogo seguido. O gol do Inter foi marcado pelo equatoriano, enquanto Marlon deixou tudo igual para o América.

Apesar do empate, o América-MG permaneceu na lanterna, com 20 pontos, e ainda com bastante risco de rebaixamento. Os mineiros não vencem há quase dois meses.

Já o Inter ficou com 39 pontos e seguiu na parte de baixo da tabela. Um triunfo aqui aproximaria os gaúchos da zona de classificação à Libertadores.

Os times voltam a campo neste final de semana, para a rodada posterior do Brasileirão. O Inter visita o Cruzeiro no Mineirão, às 16h (de Brasília) de domingo, enquanto o América-MG faz clássico estadual com o Atlético-MG, no sábado, às 19h30 (também de Brasília).

O JOGO

O Internacional teve a maior posse de bola durante a partida, mas não conseguiu transformar isso em muitas chances de gol. O América-MG cresceu de rendimento nos minutos finais do primeiro tempo, mas não levou perigo ao adversário.

Na etapa final, o Coelho jogou de igual para igual na primeira parte e viu o Inter crescer novamente no confronto ao criar três grandes chances seguidas.

O gol de empate do América-MG foi um golaço de Marlon, que pegou rebote de Rochet após cobrança de escanteio, levou para o pé direito e acertou uma linda chapada no ângulo esquerdo. Depois do gol de empate, o Internacional ainda levou perigo em cobrança de falta e em cabeçada de Lucca.

Os Colorados sofreram com as vaias do seu torcedor no apito final, visto que um resultado positivo em casa seria importante para o clube se distanciar de vez do Z4.