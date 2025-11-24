   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Inter empilha gols perdidos, e Santos busca empate com dedo de Vojvoda

Por Folha de São Paulo

24/11/2025 22h42 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional comandou o 1° tempo no Beira-Rio, mas empilhou gols perdidos, sofreu com as substituições certeiras de Juan Pablo Vojvoda e empatou por 1 a 1 com o Santos, em duelo que embolou de vez a briga contra o rebaixamento do Brasileirão. Alan Patrick iniciou a contagem, mas Barreal entrou e decidiu na etapa final.

O resultado deixou os gaúchos com 41 pontos e ainda na 15ª posição da tabela. O Vitória venceu na rodada e aparece logo atrás, com 39 pontos.

O Santos, por outro lado, não conseguiu deixar o Z4. O time paulista alcançou 38 pontos, no 17º lugar, antes da antepenúltima rodada do torneio nacional.

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão na noite de sexta-feira. O Internacional encara o Vasco no Rio de Janeiro a partir das 19h30, enquanto o Santos, duas horas depois, recebe o lanterna Sport.

COMO FICOU A TABELA

- 15º - Inter: 41 pontos

- 16º - Vitória: 39 pontos

- 17º - Santos: 38 pontos

INTERNACIONAL ENGOLE ATÉ VOJVODA MEXER

O time da casa demorou um pouco para engrenar, mas marcou com Alan Patrick antes de engatar uma blitz sobre o adversário. O gol do camisa 10 deixou o Santos completamente desnorteado e, com pouca potência ofensiva, sem chutar até o intervalo. O placar só não foi mais elástico antes do intervalo porque a trave salvou os visitantes duas vezes no mesmo lance.

No 2º tempo, Vojvoda acionou um trio de jogadores que acabou gerando o empate. João Schmidt, Guilherme e Barreal construíram o empate em uma jogada trabalhada pela esquerda e mudaram a dinâmica do embate, que ganhou mais equilíbrio e boas chances de gol até o apito final.

INTERNACIONAL

Rochet; Aguirre (Bruno Henrique), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodriguez (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz

SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Arão, Zé Rafael (João Schmidt) e Victor Hugo (Barreal); Rollheiser (Bontempo), Thaciano e Robinho Jr (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano e Douglas Pagung

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Mayke, Thaciano (SAN)

Gols: Alan Patrick (INT), aos 20 min do 1º tempo; Barreal (SAN), aos 16 min do 2º tempo

ASSUNTOS: Esportes

