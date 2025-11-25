   Compartilhe este texto
Flamengo tenta confirmar título brasileiro antes de batalha pela Libertadores

Por Folha de São Paulo

25/11/2025
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de expectativa para a decisão da Copa Libertadores, marcada para sábado (29), Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira (25) em jornada que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra está em vantagem na competição nacional, perto de confirmar a conquista.

São necessários dois resultados para que o campeão seja conhecido já na 36ª rodada, com duas de antecedência. O Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro, em partida marcada para as 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. E precisa contar com uma derrota do Palmeiras para o Grêmio, em duelo agendado para o mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A tabela mostra neste momento a formação carioca na liderança, com 74 pontos, contra 70 do time paulista. O Cruzeiro, com 68, ainda tem a possibilidade matemática de terminar a disputa em primeiro. O matemático Tristão Garcia aponta o Flamengo com 93% de chance de erguer o troféu, seguido por Palmeiras (6%) e Cruzeiro (1%).

Para Abel Ferreira, não há mais dúvida, "o campeonato está entregue". A seu modo, insinuando favorecimento ao atual líder, o técnico do Palmeiras avisou: "Na altura certa vamos falar daquilo que foi este Campeonato Brasileiro". E indicou que escalará reservas contra o Grêmio, pensando em "canalizar a energia para o próximo sábado".

Parece mesmo estar faltando energia à sua equipe, que não faz um gol em mais de cinco horas de bola rolando. Após derrotas para Mirassol e Santos e empates por 0 a 0 em casa com Vitória e Fluminense, o alviverde praticamente jogou a toalha no Brasileiro. "Estamos trabalhando pensando no jogo de sábado. É o jogo mais importante do ano."

O Flamengo viveu também momentos de oscilação nas últimas semanas -teve sequência dura de jogos e atletas convocados para diferentes seleções nacionais, mesma situação do Palmeiras-, porém alcançou uma pontuação bem maior. Enquanto o adversário pelo título nacional fez dois pontos nos últimos quatro jogos, o rubro-negro computou nove.

"O grupo, em um nível mental, está muito forte", disse o técnico Filipe Luís, que, na direção oposta do rival, recusa-se a falar da final da Libertadores. "A gente está focado no presente, que é ganhar o próximo jogo. Eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que acredito que sejam os melhores para vencer."

Isso não significa uma escalação construída apenas por nomes habitualmente titulares. "Por exemplo, há jogadores que têm dificuldade de jogar três jogos na semana. Vocês sabem muito bem quais são", afirmou o treinador, referindo-se a atletas que apresentam dificuldade de recuperação física, caso do craque uruguaio Giorgian de Arrascaeta.

Assim ocorrerão as partidas marcadas para a noite de terça no Campeonato Brasileiro, que podem selar o campeão. Haverá, claro, festa rubro-negra em caso de confirmação de título, porém ninguém deixará de pensar no confronto marcado para o fim de semana, no estádio Monumental de Lima, no Peru.

AS PARTIDAS DE TERÇA (25) NO CAMPEONATO BRASILEIRO

**21h30 - Atlético Mineiro x Flamengo, na Arena MRV**

Na TV: Globo (RJ, MG e parte da rede), ge tv e Premiere

**21h30 - Grêmio x Palmeiras, na Arena do Grêmio**

Na TV: Globo (SP, RS e parte da rede) e Premiere

