Inter empata com Coritiba e pode ser ultrapassado pelo Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional esteve na frente duas vezes, mas cedeu empate em 2 a 2 ao Coritiba, neste domingo (8), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileiro. O time gaúcho, que teve Heitor expulso e jogou praticamente todo segundo tempo com dez atletas, pode perder a liderança do campeonato com a conclusão da rodada

Se o Flamengo vencer o Atlético-MG, ultrapassa o Colorado. Em caso de empate ou vitória do Galo, os comandados de Eduardo Coudet seguem em primeiro.

O Inter soma 36 pontos. O Coritiba, fora da zona de rebaixamento, tem 20. Na quarta-feira (11), o Colorado tem compromisso na Copa do Brasil contra o América-MG. Já o Coxa joga apenas na segunda-feira (16), contra o Bahia, pelo Brasileiro.

FOI BEM: SABINO

Sabino foi importante na defesa e no ataque para o Coritiba. O jogador marcou o segundo gol do time visitante e ainda fez boa partida protegendo a meta de Wilson.

FOI MAL: HEITOR

Heitor fazia boa partida e tinha dado assistência para o gol do Inter. Mas em poucos minutos ganhou amarelo no gol sofrido pelo Colorado e levou vermelho após uma dividida com Robson. O lateral alegou que tentou "fugir" de um carrinho e acabou caindo sobre o adversário. O árbitro, após consultar as imagens no VAR, apresentou o vermelho direto.

YURI ALBERTO OCUPA BEM POSTO DE GALHARDO

Escolhido para ocupar o posto de Thiago Galhardo, Yuri Alberto não decepcionou. Com presença de área e força, marcou o primeiro gol da partida, de cabeça.

COLORADO MANTÉM PADRÃO

O Internacional manteve seu padrão de jogo. Utilizando os caminhos que caracterizam o time de Eduardo Coudet, o Colorado tratou de pressionar o Coritiba desde o início do jogo. Encontrou dificuldades logo de cara pela postura defensiva do rival. Aos poucos, passou a criar oportunidades e abriu o placar em um cruzamento para área. No segundo tempo, viu o jogo mudar em 10 minutos. O Coritiba empatou, Heitor foi expulso, e o cenário de tranquilidade virou totalmente. Inter e Coritiba marcaram, e o jogo ficou aberto até o final.

CORITIBA APOSTA EM RETRANCA E CONTRA-ATAQUE

O Coritiba tratou de se defender. Desde o primeiro minuto, recuou suas linhas e tentou proteger a meta de Wilson. Conseguiu durante um bom tempo, e até ameaçou nos contra-ataques. Ricardo Oliveira acertou a trave. No começo do segundo tempo, com a mesma estratégia, empatou o jogo. Minutos depois ficou com um jogador a mais após a expulsão de Heitor. Houve mais dois gols e a emoção tomou conta dos dois times até o fim.

COUDET NA MIRA DO CELTA

Durante a semana, o técnico Eduardo Coudet foi alvo de investida do Celta, da Espanha. Segundo a imprensa espanhola, o clube mira o argentino para substituir Oscar Garcia. Na sexta-feira, o time empatou em 1 a 1 com Elche e batalha contra as últimas posições no Campeonato Espanhol. O treinador tem vínculo com Inter até o fim de 2021.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme (Nonato) e Patrick; Yuri Alberto (Rodinei) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon (Henrique), Sabino e Matheus Oliveira (Yan Sasse); Hugo Moura, Matheus Sales, Giovanni Augusto (Martínez), Neilton (Nathan)e Robson; Ricardo Oliveira (Rodrigo Muniz). Técnico: Rodrigo Santana

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Dyorgenes José Padovani Andrade

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Andonio Zanotti

VAR: Pablo Ramón Gustavo Pinheiro

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon, Yan Sasse, Rodrigo Muniz (CTB); Heitor, Musto (INT)

Cartões vermelhos: Heitor (INT)

Gols: Yuri Alberto, do Inter, aos 33 minutos do primeiro tempo; Giovanni Augusto, do Coritiba, aos 2 minutos do segundo tempo; Nonato, do Inter, aos 13 minutos do segundo tempo; Sabino, do Coritiba, aos 29 minutos do segundo tempo