Inter e Flamengo duelam pela liderança no Beira-Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internacional e Flamengo fazem neste domingo (25), às 18h15, o jogo mais importante da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), vale a liderança da competição.

Ambos os times somam 34 pontos, mas o Inter está à frente por ter melhor saldo de gols (15 a 11). Com uma campanha de dez vitórias, quatro empates e três derrotas, o Colorado esteve sempre entre os primeiros colocados do turno inicial.

Já o Flamengo viveu uma gangorra no começo e parecia que não engrenaria. Mas embalou pouco antes de seu jogo mais importante. Nas últimas sete partidas, fez 17 pontos e emparelhou com Inter e Atlético-MG na disputa pela ponta. Durante essa trajetória, ainda venceu três partidas pela Libertadores.

O Inter também teve seus momentos de instabilidade ao sofrer derrotas para Goiás e Fortaleza. Mas ganhou 14 dos últimos 18 pontos disputados e embalou. Com 100% de aproveitamento nas últimas quatro rodadas, o Colorado chega mais do que motivado para o clássico que decidiu a Copa União de 1987 -o título ficou com os cariocas.

Para o duelo, o Inter não poderá contar com o zagueiro Victor Cuesta, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Boschilia também deve ficar fora. O Colorado também chega ao jogo descansado por ter seus principais atletas poupados diante da Universidad Católica-CHI, na quinta-feira passada (22), pela Libertadores.

O Flamengo adotou a mesma postura. Com a classificação assegurada na Libertadores, não levou seus principais jogadores a campo para enfrentar o Junior Barranquilla na quarta-feira (21). Mesmo assim, entrará no Beira-Rio com alguns desfalques.

No ataque, Bruno Henrique está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ceder sua vaga a Vitinho. Na defesa, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio estão fora. Em compensação, o meia-atacante Arrascaeta está de volta aos titulares.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Marcos Guilherme, Patrick; Thiago Galhardo, Abel Hernández. T.: Eduardo Coudet

FLAMENGO

Hugo; Isla, Thuler (Gabriel Noga), Natan, Filipe Luís; Thiago Maia, Gérson, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Pedro, Vitinho (Michael). T.: Domènec Torrent

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)