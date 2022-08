Inter descarta grandes investimentos e deve fechar janela sem mais reforços

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O último dia da janela de transferências internacionais deve ser calmo no estádio Beira-Rio. Eliminado da Copa Sul-Americana, o Inter esfriou a possibilidade de contratar mais reforços para o restante da temporada. Até dias atrás, a diretoria e comissão técnica analisavam a chance de fechar com zagueiro e até volante para o grupo principal.

A janela de transferências do Brasil para receber jogadores que estão no exterior se encerra hoje (15), às 23h59 (horário de Brasília).

"Nós não temos nenhuma previsão de chegada de atletas", disse Alessandro Barcellos, presidente do Inter, antes do jogo contra o Fluminense, no domingo (14), em Porto Alegre.

Desde o início do ano, o Internacional contratou 17 jogadores. Braian Romero, Mikael e o zagueiro Igor Gomes foram os mais recentes com margem para outras incorporações. A derrota para o Melgar, do Peru, nos pênaltis foi um balde de água fria.

Charles Aránguiz, que atuou no estádio Beira-Rio em 2014 e 2015, demonstrou interesse em voltar ao clube recentemente. De acordo com o estafe do chileno, o Bayer Leverkusen deu aval para saída sem custos mediante interesse formal de outro time. O Internacional confirma que sondou a situação, mas também descarta acordo.

"Gostaríamos de ter o Aránguiz, mas sabemos o custo do atleta e quanto o Inter está disposto e pode pagar. Isso dificulta", declarou Barcellos.

A ideia colorada é que sem a Sul-Americana, a chance de título diminui para 2022. Com isso, o poder de investimento também é reduzido. Ainda mais com os planos futuros de adquirir os direitos econômicos de Wanderson, emprestado pelo Krasnodar, da Rússia, e Vitão, cedido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Dono de 36 pontos no Campeonato Brasileiro, o Inter ocupa o sexto lugar na classificação. O time volta a campo diante do Avaí, fora de casa, no dia 22.