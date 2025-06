Inter de Milão vence o River Plate com jogo marcado por confusão no fim e pega o Fluminense

A Inter de Milão venceu o River Plate na noite desta quarta-feira (25), no Lumen Field, em Seattle. A partida foi válida pela 3ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. Os gols foram marcados por Esposito e Bastoni, nos acréscimos.

Um rápido tumulto envolvendo alguns jogadores argentinos forçou à saída dos rivais após o apito final. O River Plate vinha de um empate por 0 a 0 contra o Monterrey. Na estreia do Mundial, os argentinos venceram o Urawa Reds por 3 a 1. O técnico Marcelo Gallardo teve uma série de desfalques e não pode contar com: Sebastián Driussi e Santiago Simón (lesionados); Enzo Pérez e Galoppo (suspensos pelo segundo amarelo); Kevin Castaño (suspenso pelo cartão vermelho).

Já a Internazionale veio de uma vitória apertada sobre o Urawa Reds, por 2 a 1. O gol que sacramentou a vitória veio aos 46 minutos do 2° tempo, com o argentino Carboni. Os italianos estrearam na competição com um empate por 1 a 1 contra o Monterrey. A Inter terá os desfalques de: Davide Frattesi, Yann Bisseck e Piotr Zielinski (lesionados).

Com o resultado, a Inter de Milão se tornou líder do grupo e encara o Fluminense na próxima segunda-feira (30).