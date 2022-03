Inter confirma demissão de diretor executivo, mas mantém Alexander Medina

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Bracks não é mais o executivo de futebol do Internacional. Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (4), o presidente do clube, Alessandro Barcellos, comunicou a saída do dirigente. No entanto, o técnico Alexander Medina permanecerá no comando.

Foram sete horas de reunião até as 21h15 (de Brasília) desta sexta-feira, quando a direção do Internacional se manifestou sobre as mudanças previstas no departamento de futebol. Diretoria e Conselho de Gestão concluíram que o melhor para o futuro do clube é a ruptura na direção e a permanência do comando técnico.

"Precisamos corrigir os rumos a partir do que aconteceu ontem [quinta, derrota para o Globo-RN e eliminação na Copa do Brasil], numa competição que esperávamos ir adiante", disse o presidente Alessandro Barcellos. "Tivemos uma imersão importante nas questões que envolvem o futebol do Internacional", acrescentou.

Paulo Bracks assumiu como executivo de futebol do Inter no fim de dezembro de 2020. Em sua caminhada no Beira-Rio, participou de todas as decisões de mercado do clube, mas o resultado esportivo não foi tão diferente do que acontecia anteriormente. O time não conquistou títulos. Sua saída foi a primeira troca no posto profissional do futebol desta direção.

"Precisamos cumprir com nosso compromisso com o torcedor que é um melhor condição de equipe para a comissão técnica aprimorar seu trabalho", explicou o mandatário. "Precisamos de um plantel mais qualificado, óbvio que as condições não são as ideais, mas vamos fazer isso", disse.

O vice de futebol Emilio Papaléo também vai permanecer no cargo. Medina, por sua vez, segue sob pressão e precisa mostrar evolução. No momento, segue no comando, mas será avaliado.

"Fizemos uma reunião com nosso comandante técnico para ouvir suas percepções E para passar a ele toda preocupação que é da direção e da torcida, de todos os colorados, na busca por uma construção de um time mais competitivo, uma equipe que tenha as suas características, que nos levou a contratar do Talleres", avaliou o presidente colorado.

"Uma conversa importante e longa e temos a convicção que esta comissão técnica, junto com este grupo de jogadores e os que virão, e os que também sairão, que é trabalhado na mudança de fotografia, de estarmos renovando esse time e buscando uma melhor formação para o modelo de jogo que o fez ser destaque principalmente no Talleres. Nós temos compromissos, e também que ele possa com o time que tem dar uma dinâmica diferente da que está acontecendo. Esta sintonia foi percebida na conversa, entre comissão e jogadores, e precisamos que isso resulte em uma forma de jogar e nos resultados que queremos", finalizou.