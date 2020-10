Inter bate o Atlético-GO fora e larga em vantagem na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol e uma assistência do atacante Leandro Fernández, o Internacional venceu por 2 a 1 o Atlético-GO nesta quarta-feira (28), em Goiânia, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Moisés fez o outro gol do Inter, e o goleiro Jean, de pênalti, descontou para os donos da casa.

O jogo de volta será na próxima terça-feira (3) e não há saldo qualificado. O Inter joga por qualquer empate ou vitória. Se o Atlético-GO vencer por um de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Margem maior significa classificação goiana.

Antes, o time colorado encara o Corinthians, no sábado (31), pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Atlético pega o Coritiba.

ATLÉTICO-GO

Jean; Luan (Gilvan), João Victor, Eder e Nicolas; Willian Maranhão (Júnior Brandão), Baralhas e Chico; Janderson (Matheuzinho), Hyuri (Wellington Rato) e Matheus Vargas (Oliveira). T.: Eduardo Souza

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés; Musto, Marcos Guilherme (Edenilson), Nonato (Peglow) e Praxedes (Patrick); Leandro Fernández (Abel Hernández) e Pottker (D'Alessandro). T.: Eduardo Coudet

Estádio: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Michael Correia e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Moisés, Patrick e Edenilson (INT); João Vitor e Janderson (ATL)

Gols: Leandro Fernández (INT), aos 12min do 1ºT; Moisés (INT), aos 15min, e Jean (ACG), aos 45min do 2ºT